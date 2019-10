I FATTI VOSTRI | OROSCOPO PAOLO FOX CLASSIFICA 21-27 OTTOBRE Cancro top e Toro flop

Oroscopo settimanale Paolo Fox e classifica dei segni a I FATTI Vostri : Previsioni Oroscopo Paolo Fox, 21-25 ottobre: previsioni e classifica Paolo Fox è tornato anche oggi su Rai2 con l’Oroscopo settimanale a I Fatti Vostri. Fox ha parlato dell’amore, del lavoro, della salute e della fortuna offrendo suggerimenti al pubblico a casa. Paolo Fox, con la classifica dei segni e l’Oroscopo settimanale,ha sottolineato chi sarà più fortunato nei prossimi giorni e quali segni invece saranno sottotono in ...

Previsioni oroscopo Paolo Fox di oggi 16 ottobre a I FATTI Vostri : oroscopo di Paolo Fox, 16 ottobre 2019: le Previsioni di oggi Torna il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox che ha appena svelato in diretta dalla piazza de I Fatti Vostri le Previsioni di oggi 16 ottobre 2019. Venere è in transito nel segno dello Scorpione, il Sole è in Bilancia. I bambini che nascono in questa settimana saranno portati per gli studi scientifici e ameranno la divisa. Prima dell’oroscopo di Paolo Fox ...

Oroscopo Paolo Fox I FATTI VOSTRI : previsioni settimanali e classifica : Paolo Fox: Oroscopo settimanale dal 14 al 18 ottobre 2019 su Rai2 Nuovo appuntamento con l’Oroscopo settimanale di Paolo Fox e la classifica dei segni. Giancarlo Magalli e Roberta Morise hanno regalato anche oggi a I Fatti Vostri intrattenimento al pubblico a casa. Come di consueto la puntata è terminata con l’Oroscopo settimanale di Paolo Fox che ha svelato nel dettaglio cosa accadrà a livello astrologico nei prossimi giorni, ...

I FATTI VOSTRI di Magalli. Alessandro Cecchi Paone : “Non si tocca” : Giancarlo Magalli, I Fatti Vostri. Parla Cecchi Paone: “Format che non c’è motivo di toccare” Ha parlato anche de I Fatti Vostri di Giancarlo Magalli e Roberta Morise, nella sua rubrica fissa sul settimanale NuovoTV, Alessandro Cecchi Paone. Un lettore della rivista, precisamente Pino da Milano, gli ha inFatti scritto facendogli una domanda molto buffa, ossia: “A I Fatti Vostri il pubblico è sempre lo stesso: sono ...

Paolo Fox - oroscopo di oggi 9 ottobre : le previsioni a I FATTI Vostri : oroscopo Paolo Fox, 9 ottobre 2019: le previsioni di oggi su Rai2 Torna il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox che ha appena svelato in diretta dalla piazza de I Fatti Vostri le previsioni di oggi 9 ottobre 2019. Marte continua il transito nel segno della Bilancia. Il Sole si avvicina al segno dello Scorpione. I nati in questa settimana avranno un carattere testardo e impulsivo, saranno amanti del gioco e poco stabili nei ...

I FATTI VOSTRI - oroscopo Paolo Fox : previsioni di oggi - 8 ottobre : oroscopo Paolo Fox: le previsioni zodiacali di martedì 8 ottobre 2019 Paolo Fox ha chiuso la puntata del martedì de I Fatti Vostri anche oggi. L’astrologo ha svelato l’oroscopo dell’8 ottobre 2019, assegnando un numero di stelle ai segni dello zodiaco in base alla fortuna riscontrata in campo lavorativo e affettivo. Come di consueto Fox, con le previsioni astrologiche di oggi, ha consigliato al pubblico a casa di non credere, ...

I FATTI VOSTRI - Giancarlo Magalli svela : “Vorrei condurre L’Eredità” : Giancarlo Magalli ammette: “Dopo I Fatti Vostri mi piacerebbe condurre L’Eredità” E’ stato il sito Huffingtonpost.it ad intervistarlo, chiedendogli se è un po’ stanco della conduzione de I Fatti Vostri dopo così tante edizioni: ci riferiamo a Giancarlo Magalli il quale, raccontandosi a 360 gradi nell’intervista in questione, si è detto molto orgoglioso di essere il padrone di casa dello storico programma del ...

I FATTI VOSTRI - diretta interrotta. Giancarlo Magalli : “Chiudiamo prima” : Magalli annuncia l’interruzione anticipata della diretta de I Fatti Vostri: “Finiamo prima” E’ andata in onda oggi, venerdì 4 ottobre 2019, una nuova puntata de I Fatti Vostri, su Rai2, con Giancarlo Magalli, Roberta Morise, Paolo Fox e tutti gli altri membri del cast fisso, che ogni giorno fanno compagnia ai telespettatori della seconda rete all’ora di pranzo. Tuttavia, a differenza del solito, la trasmissione oggi ...

Previsioni oroscopo Paolo Fox di oggi 2 ottobre a I FATTI Vostri : oroscopo Paolo Fox del 2 ottobre 2019: le Previsioni di oggi Torna il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox che ha appena svelato in diretta dalla piazza de I Fatti Vostri le Previsioni di oggi 2 ottobre 2019. Quali saranno i segni più fortunati del giorno? Marte passa in Bilancia. I bambini che nascono in questa settimana avranno un carattere mite e sereno, saranno portati per lo studio della matematica e, da grandi, avranno ...

Vittorio Feltri contro vescovi e cardinali bigotti : "Cosa vi interessa se muoio. Fatevi i FATTI vostri" : Vittorio Feltri e Renato Farina si confrontano sul suicidio assistito dopo la sentenza della Corte costituzionale. Secondo il direttore di Libero il suicidio è un diritto ma Farina si dice contrario a qualsiasi forma di eutanasia. Caro Vittorio, il mio contributo, che sono felice tu mi abbia chiesto

Previsioni oroscopo Paolo Fox di oggi 26 settembre a I FATTI Vostri : oroscopo Paolo Fox, 26 settembre 2019: le Previsioni di oggi Torna il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox che ha appena svelato in diretta dalla piazza de I Fatti Vostri le Previsioni di oggi 26 settembre. A quali segni sorrideranno le stelle oggi? Le Previsioni zodiacali di Paolo Fox occupano l’ultimo segmento della trasmissione ideata e diretta da Michele Guardì. Prima vanno in onda interviste, giochi e rubriche ...

I FATTI VOSTRI : Magalli e Roberta Morise perdono un’ora di diretta : Giancarlo Magalli e Roberta Morise in ritardo: posticipata la diretta de I Fatti Vostri Ennesimo cambio di palinsesto oggi, giovedì 26 settembre 2019, per la seconda rete della Tv di Stato: dopo le varie modifiche apportate agli orari dei programmi pomeridiani, ma anche mattutini, avvenute la settimana scorsa, come appena detto oggi è previsto un altro cambiamento riguardante l’orario di partenza de I Fatti Vostri, quest’anno ...

Oroscopo settimanale - Paolo Fox : classifica dei segni a I FATTI Vostri : Oroscopo settimanale di Paolo Fox: previsioni 23-27 settembre Paolo Fox è tornato con l’Oroscopo settimanale a I Fatti Vostri. Il consueto appuntamento con la classifica dei segni si è svolto, come la settimana scorsa, nella puntata del lunedì del programma di Rai2. Giancarlo Magalli e Roberta Morise hanno ascoltato con attenzione i consigli e i suggerimenti dell’astrologo che ha parlato dell’amore, del lavoro, della salute e ...

I FATTI VOSTRI - Giancarlo Magalli : la decisione improvvisa della Rai : Magalli e Roberta Morise cambiano orario: I Fatti Vostri parte in anticipo Cambia radicalmente il palinsesto di Rai2 per gli ascolti troppo bassi di tutti i progetti. Modifiche che, in un primo momento, hanno riguardato già da oggi l’anticipo de Nella mia Cucina di Carlo Cracco alle 14, Detto Fatto di Bianca Guaccero dalle 14.30 e Apri e Vinci di Costantino della Gherdesca alle 16.50. I cambiamenti non accennano a fermarsi per volere di ...