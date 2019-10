Houston Astros-Washington Nationals | World Series MLB baseball 2019 | date | programma

Fonte : oasport

(Di lunedì 21 ottobre 2019) SarannoCapitals a giocarsi le, in quello che è l’appuntamento più ambito delin assoluto. Iarrivano per la prima volta nella loro storia alle, anche se la città in quanto tale attende dal 1933, quando furono i Senators ad arrivarci: va ovviamente detto che non sussiste alcun legame tra le due franchigie, appartenenti a epoche storiche del tutto diverse. Gli, invece, puntano ad avviare una vera e propria storia, visto che nel 2017 sono stati vincitori, in una storica prima volta. E’ proprioad avere i favori del pronostico in quest’edizione, anche se c’è chi ritiene che quest’atto conclusivo sia la perfetta conclusione di una stagione MLB bizzarra. Segui lein diretta streaming su DAZN Lesi terranno dalla ...

niccov84 : #AskSerafini chi è favorito nella world series, gli Houston Astros o Washington National? - TheRestOfItaly : Ciao @RobertoRedSox ecco che facciamo a Houston quando ci sono gli Astros - GrandeSlam : Un Walk Off Home Run di Josè #Altuve ai danni di Aroldis Chapman ha permesso agli Houston #Astros di battere 6-4 i… -