Hong Kong-Cina 2019 | a novembre la missione di commercialisti e imprese

Un attivista pro-democrazia è stato accoltellato a Hong Kong : Un ragazzo di 19 anni che distribuiva volantini sulle manifestazioni a favore della democrazia a Hong Kong è stato accoltellato al collo e all’addome. Il ragazzo indossava vestiti neri e una maschera, ed è stato attaccato vicino a uno dei

Proteste - Hong Kong va in recessione : La Governatrice Carrie Lam anticipa le comunicazioni di fine mese sulla contrazione del Pil. Forte riduzione dell’attività economica e capitali in uscita verso Singapore

I politici americani condannano i ban di Blizzard su Hearthstone per le proteste a Hong Kong : Blizzard con le sue sospensioni su Hearthstone, in seguito alle proteste a Hong Kong, ha sollevato anche la politica americana.Emblematico è proprio il caso Blitzchung, ovvero quello dello streamer di Hearthstone che è stato sospeso dal gioco dopo aver mandato un messaggio di solidarietà verso chi protestava per i propri diritti a Hong Kong.La decisione di Blizzard è diventata quindi un vero caso politico, con cinque membri del Congresso che ...

Blizzard rimanda l'evento di World of Warcraft in Taiwan in seguito al sostegno in favore di Hong Kong : Blizzard Entertainment ha posticipato l'evento per il 15° anno di World of Warcraft che si sarebbe dovuto tenere a Taiwan. La società ha posato un annuncio su Facebook il 15 ottobre, dichiarando che l'evento, originariamente previsto per questo fine settimana, si terrà in un secondo momento.Attualmente la società non ha fornito un vero e proprio motivo per l'annullamento, tuttavia potrebbe essere collegato al fatto che moltissimi utenti hanno ...

Royal Hong Kong Yacht Club Nha Trang Rally – Maserati Multi 70 taglia il traguardo : Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini tagliano il traguardo del Royal Hong Kong Yacht Club Nha Trang Rally. Il Team italiano termina la regata in 1 giorno, 7 ore, 49 minuti e 12 secondi Alle ore 21.59 12” di giovedì 17 ottobre ora locale (14.59 UTC, 16.59 ora italiana) Maserati Multi 70 ha tagliato il traguardo del Royal Hong Kong Yacht Club Nha Trang Rally (ex Hong Kong to Vietnam Race) al largo di Nha Trang, Vietnam. Giovanni Soldini e il ...

Genlin - l’imprenditore di Hong Kong che combatte il consumo di carne riceve a Milano il premio dell’on. Brambilla : L’ultimo grande traguardo, in ordine di tempo, è stato superato nel dicembre scorso, quando il presidente Trump ha firmato il Farm Bill, il principale strumento di politica agricola e alimentare degli Stati Uniti, che contiene l’esplicito divieto di consumare e commercializzare carne di cane e di gatto. Alla campagna globale contro questa barbarie l’imprenditore di Hong Kong Genlin dedica da anni, e con successo, buona parte della sua vita, ...

Vela – Royal Hong Kong Yacht Club Nha Trang Rally : Maserati Multi 70 e Soldini partiti per la grande sfida : Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini sono partiti per il Royal Hong Kong Yacht Club Nha Trang Rally Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini sono partiti oggi, mercoledì 16 ottobre alle 15.10 ora locale (7.10 UTC, 9.10 ora italiana) per il Royal Hong Kong Yacht Club Nha Trang Rally (ex Hong Kong to Vietnam Race). Maserati Multi 70 e il suo diretto concorrente, l’Orma 60 SHK Scallywag Fuku, hanno superato la starting line nel Victoria Harbour ...

Blizzard banna per 6 mesi anche l'American University team di Hearthstone per aver supportato in diretta Hong Kong : I giocatori del team American University di Hearthstone che hanno recentemente mostrato un cartello per chiedere la libertà di Hong Kong durante un live streaming sono stati ufficialmente bannati da Activision-Blizzard. In un post su Twitter, il membro del team Casey Chambers ha dichiarato che la squadra è stata bannata dal gioco competitivo per sei mesi.La situazione è iniziata la scorsa settimana quando Chung "Blitzchung", giocatore ...

Leader delle proteste di Hong Kong aggredito a martellate : Jimmy Sham, Leader della protesta pro-democrazia a Hong Kong, è stato aggredito selvaggiamente per strada da ignoti che lo hanno preso a martellate. Il giovane, sanguinando copiosamente da una ferita alla testa, è stato ricoverato all’ospedale Kwong Wah. Lo riferisce il Civil Human Rights Front (Chrf), precisando che Sham è stato aggredito da 4/5 persone armate di martelli nel distretto di Mongkok. Le foto diffuse ...

NBA – LeBron James si schiera a favore della Cina : i protestanti di Hong Kong bruciano le sue magliette! [VIDEO] : LeBron James si schiera a favore della Cina nel polverone alzato dopo il tweet di Daryl Morey: i protestanti di Hong Kong bruciano le sue magliette Nelle ultime ore LeBron James ha deciso di esprimere la propria opinione sul caso NBA-Cina. Contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, il numero 23 dei Lakers non ha dato appoggio all’NBA, spiegando che il tweet di Daryl Morey, l’azione che ha dato origine a tutto il trambusto ...

Hong Kong - Lam contestata in Parlamento : 9.54 La governatrice di Hong Kong, Lam, ha abbandonato l'aula parlamentare a causa delle proteste dei deputati prodemocrazia. La seduta ha avuto momenti di caos e tensione quando le opposizioni hanno scandito slogan e mostrato una foto della Lam con le mani color rosso sangue. Intanto,Pechino esprime "forte indignazione" verso gli Usa per l'approvazione dello "Hong Kong Human Rights and Democracy Act" da parte della Camera americana, e ...