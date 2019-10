Hitman 2 | nuovo contratto escalation a tema Halloween in arrivo domani

Hitman 2 : Nuovo contratto escalation a tema Halloween : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno pubblicato oggi un Nuovo trailer di HITMAN™ 2 che mostra un contratto escalation a tema Halloween, in arrivo domani (22 ottobre) a Hawke’s Bay (Nuova Zelanda). Il Nuovo contratto escalation sarà disponibile come aggiornamento gratuito per tutti i giocatori che hanno scaricato il Free Starter Pack di HITMAN 2, in cui è inclusa ...