Hideo Azuma morto | addio al fumettista ideatore di “Pollon” e “Nanà Super Girl”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Èa 69 anni ilgiapponese, conosciuto in Italia come autore dei manga Pollon e NanàGirl, in un ospedale di Tokyo, per le complicazioni di un tumore. L’annuncio della scomparsa, che risale allo scorso 13 ottobre, è stato dato per volontà della famiglia a funerali privati avvenuti. Nato nel 1950 nell’Hokkaido,si trasferisce a Tokyo come assistente del mangaka Rentaro Itai, debuttando poi nel 1969. Il genere più esplorato daè quello nonsense fantascientifico con manga come “Futari to gonin” (Due ragazzi e cinque vicine di casa), “Yakekuso tenshi” (Un angelo disperato), “Parallel kyoshitsu” (La pazza aula parallela), “Fujori nikki” (Diario assurdo). Le più famose sono “Nanako Sos” e “Olympus no Pollon” di cui sono nati gli omonimi cartoni animati “Nanà...

