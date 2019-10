Harry ammette la distanza dal fratello | Siamo su strade diverse al momento

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Francesca Galici Il principeha ammesso di non vivere unfelice con suoWilliam, ma ha dichiarato che tra loro non accade nulla di diverso da quello che si verifica in qualsiasi altra famiglia non reale I rapporti tra i principi d'Inghilterra sono davvero ai minimi storici e adrlo è statodurante un'intervista sulla rete Itv, rilasciata con sua moglie Meghan Markle. Le voci su un allontanamento dei figli di Carlo e Lady sono iniziate già prima del matrimonio con Meghan ma finora non erano mai state confermate. “fratelli, lo saremo sempre.sicuramente sual, ma io per lui ci sarò sempre e lui ci sarà sempre per me”, ha detto il duca del Sussex, confermando anche che non si vedono più con la stessa frequenza del passato. Questo però non dovrebbe stupire, perché sono entrambi impegnati ad assolvere gli ...

marti_antsy : RT @SkyTG24: Il principe Harry ammette: 'Io e William siamo su strade diverse' - A_A_ileen : RT @SkyTG24: Il principe Harry ammette: 'Io e William siamo su strade diverse' - SkyTG24 : Il principe Harry ammette: 'Io e William siamo su strade diverse' -