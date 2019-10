Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) I ricercatori della Northwestern University hanno sviluppato una3D futuristica, che èda stampare un oggetto delle dimensioni di un essere umano adulto in un paio d’ore. La tecnologia che consente una tale produttività si chiama(acronimo di High-Area Rapid Printing, stampa rapida su area estesa). La novità rispetto ai prodotti già esistenti è che non impone alcuna mediazione fra la stampa di oggetti diformato e la velocità di stampa. Il prototipo è alto 4 metri e ha un vano di stampa di 76 centimetri quadrati. La velocità di stampa è di circa mezzo metro all’ora, che costituisce un record per la stampa 3D. Può stampare singole parti grandi, oppure molte piccole parti contemporaneamente. Chad A. Mirkin della Northwestern, a capo del gruppo di sviluppo, spiega che “la stampa 3D è concettualmente potente, ma limitata ...

Noovyis : (HARP, mai vista una stampante 3D così grande e veloce) Playhitmusic - - TutteLeNotizie : HARP, mai vista una stampante 3D così grande e veloce - Cascavel47 : HARP, mai vista una stampante 3D così grande e veloce -