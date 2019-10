Governo in Israele |  va a vuoto il tentativo  di Netanyahu | nuovo incarico a Gantz

In Israele Benjamin Netanyahu ha detto che non riesce a formare un Governo : Il primo ministro uscente di Israele, Benjamin Netanyahu, ha annunciato che non è in grado di formare un governo che abbia il sostegno della maggioranza del Parlamento. Netanyahu governa Israele da dieci anni ma il suo partito non ha ottenuto

Israele - Netanyahu rinuncia a formare il Governo. Rivlin : “Darò l’incarico a Gantz” : Benyamin Netanyahu issa bandiera bianca e la palla passa a Benny Gantz. Il premier israeliano uscente ha annunciato che rimette il mandato di formare il nuovo governo nelle mani del presidente Reuven Rivlin. E’ la seconda volta in sei mesi che il leader del Likud – che oggi ha compiuto 70 anni – non riesce a mettere insieme una maggioranza in grado di sostenere un esecutivo. Netanyahu aveva ricevuto l’incarico da Rivlin lo scorso 25 ...

In Israele il primo ministro uscente - Benjamin Netanyahu - ha ricevuto l’incarico di formare un nuovo Governo : Mercoledì il presidente israeliano Reuven Rivlin ha affidato l’incarico di formare un nuovo governo al primo ministro uscente, il conservatore Benjamin Netanyahu. La decisione di Rivlin è stata annunciata dopo il fallimento dei negoziati tra Netanyahu e Beny Gantz, leader

Israele - a Netanyahu l'incarico di formare il Governo : Il presidente israeliano Reuven Rivlin ha incaricato Benjamin Netanyahu di formare un governo di coalizione, lanciando un’ancora di salvezza al primo ministro in carica dopo che un’elezione inconcludente ha minacciato di porre fine alla sua carriera politica.L’offerta di Rivlin non garantisce che Netanyahu guiderà la prossima amministrazione israeliana. Netanyahu ha fino a sei settimane per creare una coalizione di ...

Oggi in Israele cominciano le trattative tra il partito di Netanyahu e quello di Benny Gantz per formare un Governo di unità nazionale : Ieri in Israele il primo ministro Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, leader del partito centrista Blu e Bianco che ha ottenuto la maggioranza relativa dei seggi alle elezioni della scorsa settimana, hanno deciso di cominciare le trattative per creare un governo

Elezioni in Israele - Gantz chiede la guida di un Governo di unità nazionale : Con il 98% dei voti scrutinati, le seconde Elezioni politiche in Israele nel giro di quattro mesi non hanno risolto lo stallo politico: ancora una volta dalle urne non è infatti uscita alcuna chiara maggioranza. Il partito centrista dell'ex capo di stato maggiore Benny Gantz, Blu e Bianco, aumenta il suo vantaggio e ottiene due seggi in più rispetto al Likud del premier uscente Benjamin Netanyahu, 33 a 31; entrambi i partiti rimangono però ben ...

In Israele sarà ancora un Governo di guerra “discreta” : Roma. Ora che l’attacco disastroso contro le raffinerie saudite è stato messo a fuoco meglio e si è scoperto che si è trattato di un’operazione militare iraniana partita dal territorio dell’Iran viene facile il collegamento con un’altra operazione iraniana contro Israele fallita appena tre settimane

ELEZIONI ISRAELE - STALLO RISULTATI/ Netanyahu : "senza di me rischio Governo arabi" : ELEZIONI ISRAELE: RISULTATI e seggi, Gantz in vantaggio su Netanyahu di un seggio. STALLO Governo: i possibili scenari, Bibi "rischio arabi senza di me'