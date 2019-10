Golf | Jason Day batte Tiger Woods | Rory McIlroy e Hideki Matsuyama al The Challenge

Fonte : oasport

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Si è disputato nella mattina italiana, in Giappone, e per l’esattezza a Tokyo, un particolare evento che anticipa il ZOZO Championship, importante torneo che fa parte del PGA Tour. Si tratta del The: Skins Game. In particolare, le gare “skins”, per i meno avvezzi, sono quelle in cui a ogni buca viene messo in palio un determinato ammontare di soldi, e all’ultima tale somma diventa particolarmente alta, in proporzione alle altre. Si sono prestati a quest’evento quattro giocatori:Day e. Per l’americano, il nordirlandese, l’australiano e il giapponese è stata battaglia vera sul percorso dell’AccordiaNarashino Country Club. A portarsi a casa il maggior quantitativo di dollari è stato Day grazie a un birdie alla buca 3, un par alla 17 e un birdie alla 18 (in totale ha guadagnato ...

zazoomnews : Golf PGA Tour 2019: An esalta il proprio pubblico alla CJ Cup at Nine Bridges brilla ancora Niemann. Bene anche Jas… - zazoomblog : Golf PGA Tour 2019: An esalta il proprio pubblico alla CJ Cup at Nine Bridges brilla ancora Niemann. Bene anche Jas… - zazoomnews : Golf PGA Tour 2019: An esalta il proprio pubblico alla CJ Cup at Nine Bridges brilla ancora Niemann. Bene anche Jas… -