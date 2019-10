Gli storioni tornano nell' Adriatico dopo oltre 50 anni 

Fonte : agi

(Di lunedì 21 ottobre 2019) La sfida per il ritorno deglinel Mare, portata avanti dalla regione Lombardia e dal parco della Valle del Ticino, con il sostegno anche di Fondazione Cariplo, è vinta. Il progetto 'Life Ticino Biosource' per la reintroduzione dello storione cobice e dello storione ladano, al termine del suo terzo anno, può infatti dire, dati alla mano, di aver centrato l'obiettivo. Lo hanno spiegato l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi e la vicepresidente del Parco del Ticino Cristina Chiappa in una conferenza stampa a Palazzo Pirelli, nel cui ambito sono stati presentati i risultati del progetto 'Life Ticino Biosource', alla vigilia del quarto e ultimo anno di attività. "L'impegno costante della regione Lombardia volto a tutelare la biodiversità dei nostri ambienti - ha sottolineato l'assessore Fabio Rolfi - prosegue senza soste. E oggi ...

