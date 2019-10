Giro d’Italia 2020 | le anticipazioni sul percorso e tutte le possibili salite Tre

Fonte : oasport

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Mancano quattro giorni alla presentazione ufficiale deld’Italia, ma molto già si sa su quello che dovrebbe essere il tracciato della prossima Corsa Rosa. Partenza, confermata da mesi, dall’Ungheria con una crono di 9 km, seguita da due tappe in linea. Al ritorno in Italia, successivamente, si ricomincerà dalla Sicilia con un trittico che prevede, per iniziare, la Palermo – Agrigento, con arrivo in centro città su uno strappo di 3,7 km al 5.4%, in cui, in passato, hanno vinto Guido Carlesi (1965), Moreno Argentin (1982), Bjarne Riis (1993) e Riccardo Riccò (2008). Toccherà, poi, alla Caltanissetta-Etna Piano Provenzana, con il vulcano che torna per la quarta volta nell’ultimo decennio e la terza negli ultimi quattro anni. Il versante che il gruppo affronterà, però, è inedito (17 km al 6,9%). La carovana, infine, saluterà l’isola con una tappa per ...

