Giorgio Panariello si scusa per la battuta sul seno di Tiziana Rivale Anastacia

Tale e Quale Show - le scuse di Giorgio Panariello per la gaffe sul seno di Anastacia (VIDEO) : Giorgio Panariello ammette l'errore. Il giudice di Tale e Quale Show, che nell'ultima puntata del varietà di Rai 1 aveva scherzato sul seno di Anastacia, imitata da Tiziana Rivale, è tornato sui suoi passi e ha pubblicato un video su Facebook per chiedere scusa al pubblico della trasmissione.prosegui la letturaTale e Quale Show, le scuse di Giorgio Panariello per la gaffe sul seno di Anastacia (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 21 ottobre 2019 ...

