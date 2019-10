Giorgio Panariello dopo la battuta sul seno di Anastacia | ‘Ho detto una cosa

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 21 ottobre 2019) “Sono qua per chiedere umilmente scusa per unaccia che mi è scappata a Tale e Quale Show”con un video chiede scusa per una infelicedetta durante la puntata di venerdì 18 ottobre durante la finale di Tale e Quale Show (vinta da Agostino Penna). “Riferendomi a Tiziana Rivale che aveva interpretato, ho chiesto se ilo le poppe, perché in Toscana si dice così, fossero realmente le sue o se erano state applicate per assomigliare ancora di più ad, dimenticandomi completamente cheera stata operata al. Questa è una gaffe imperdonabile, devo riconoscerlo. Significa che non ero evidentemente preparato alla trasmissione, alla puntata e a quel personaggio in maniera specifica. Sapevo perfettamente del problema che aveva avutoma in quel momento l’ho completamente ...

