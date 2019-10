Giorgia Venturini col seno di fuori | Wanda Nara pubblica la story per sbaglio prima di

Taylor Mega replica alla diffida di Giorgia Venturini : “Mi fa pena” : Giorgia Venturini: la replica di Taylor Mega dopo la diffida Taylor Mega, pochi minuti fa, ha scelto di rispondere alle curiosità dei fan, che vogliono sapere cosa ne pensa della scelta di Giorgia Venturini di averla voluta diffidare a causa di una pubblicazione di una conversazione privata tra loro. Taylor ci ha tenuto a specificare che non è affatto preoccupata dall’azione legale intrapresa dalla giornalista, tutt’altro. Mi ...

Taylor Mega - Giorgia Venturini a Pomeriggio Cinque : "L'ho diffidata. Si è esposta contro di me in maniera pesante" : Giorgia Venturini è stata intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, programma in onda su Canale 5.La giornalista ed ex concorrente de L'Isola dei Famosi, ha dichiarato di aver diffidato Taylor Mega dopo il loro confronto avvenuto a Live - Non è la D'Urso, il programma di prima serata sempre condotto da Barbara D'Urso.prosegui la letturaTaylor Mega, Giorgia Venturini a Pomeriggio Cinque: "L'ho diffidata. ...

Pomeriggio 5 - Giorgia Venturini annuncia : “Ho diffidato Taylor Mega” : Giorgia Venturini ha diffidato Taylor Mega: l’annuncio a Pomeriggio Cinque Giorgia Venturini, ospite del talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5, ha annunciato di aver diffidato l’influencer Taylor Mega. La giornalista non ha particolarmente apprezzato ciò che la fidanzata di Giorgia Caldarulo ha dichiarato sul suo profilo Instagram dopo essere stata ospite a Live Non è la d’Urso. Barbara, dopo essere stata al tuo ...

Live-Non è la D'Urso - Taylor Mega faccia a faccia con Giorgia Venturini : volano stracci : Finalmente Taylor Mega e Giorgia Venturini si sono trovate faccia a faccia dopo le recenti dichiarazioni della valletta di Tiki Taka. Ad ospitarle Barbara D'Urso nel suo salotto di Live-Non è la D'Urso, nel corso della puntata di domenica 13 ottobre, andata in onda su Canale 5. La Venturini ha conti

Paolo Brosio e Giorgia Venturini : scherzo hot/ E' 'Brosio-gate' : via il saluto e… : Paolo Brosio e Giorgia Venturini: amicizia 'intima' finita per uno scherzo hot? Il giornalista non avrebbe formato la liberatoria per la messa in onda.

Wanda Nara e Giorgia Venturini : tensione dietro le quinte di Tiki Taka : Wanda Nara e Giorgia Venturini a Tiki Taka: è già rivalità? Ad una settimana dall’inizio della nuova stagione televisiva, cominciano già a circolare i primi gossip sulle due prime donne del programma calcistico Tiki Taka: Wanda Nara e Giorgia Venturini. Stando a quello che racconta Diva e Donna, la moglie e procuratrice di Mauro Icardi […] L'articolo Wanda Nara e Giorgia Venturini: tensione dietro le quinte di Tiki Taka proviene da ...