Gian Marco Centinaio | Sgarbi sostiene che c' è un' evasione di 2 milioni da una

Alessia Trost cambia allenatore/ Atleta dà l'addio a Marco Tamberi - papà di Gianmarco : Alessia Trost cambia tecnico, l'azzurra del salto in alto si 'separa' da Marco Tamberi, papà di GianMarco. La nota ufficiale.

Lana Del Rey in concerto a Verona sul palco dell’Arena a giugno 2020 - l’annuncio ufficiale di Gianmarco Mazzi : Nonostante non sia stata (ancora) annunciata ufficialmente alcuna data italiana per il Norman Fucking Rockwell Tour da parte del management dell'artista, da qualche ora circolano rumors più che fondati su una presunta data di Lana Del Rey in concerto a Verona la prossima primavera. La cantautrice statunitense, che ha incontrato senza dubbio il maggior consenso di critica in carriera con l'ultimo album di inediti rilasciato alla fine di ...

GF Vip - Jane Alexander spiazza : “Non vivere con Gianmarco è un bene” : Grande Fratello Vip, Jane Alexander e Gianmarco: la rivelazione di lei sorprende Jane Alexander ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Mio. E in questa occasione l’ex concorrente della terza edizione del GF Vip ha parlato ovviamente del suo ritorno di fiamma con Gianmarco Amicarelli. Con lui, infatti, è tornata insieme dopo un brevissimo flirt avuto con Elia Fongaro. Ma sarà cambiato ...

Ivana Icardi furiosa : “Gianmarco Onestini mi usa per pubblicità” : Ivana Icardi attacca Gianmarco Onestini dopo il Grande Fratello Ivana Icardi è su tutte le furie. La sorella di Mauro Icardi non ha digerito le ultime dichiarazioni di Gianmarco Onestini. Il fratello di Luca Onestini è in questo periodo un concorrente del Grande Fratello spagnolo e in un momento di confidenza ha parlato del rapporto […] L'articolo Ivana Icardi furiosa: “Gianmarco Onestini mi usa per pubblicità” proviene da ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Tutto questo mi fan ben sperare per l’anno prossimo” : Gianmarco Tamberi ha chiuso all’ottavo posto la finale del salto in alto maschile ai Mondiali di Atletica leggera: l’azzurro non è riuscito ad andare oltre 2.27 metri. Il capitano dell’Italia si è soffermato a fine gara ai microfoni RAI per tracciare il bilancio della gara e della stagione. Così l’azzurro: “Abbiamo fatto tanto in qualificazione, mi sono stupito, oggi invece ci sono state difficoltà tecniche che in ...

Un passo dal cielo 5/ Anticipazioni 3 ottobre : le rivelazioni di Gianmarco Pozzoli : Un passo dal cielo 5, Anticipazioni 3 ottobre: Emma sta male, Francesco, disperato, chiede aiuto a Kroess? Valeria e Vincenzo...

Atletica - Mondiali 2019 : Gianmarco Tamberi fa centro - finale nel salto in alto! Il capitano vola a 2.29 - out Sottile : Gianmarco Tamberi stacca il pass per la finale del salto in alto ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, il capitano della nostra Nazionale è riuscito a centrare l’obiettivo della vigilia e venerdì 4 ottobre (ore 19.15) tornerà in pedana per andare a caccia della medaglia a Doha (capitale del Qatar). Il marchigiano, al rientro in gara dopo una lunga assenza a causa di un infortunio, ha completato la propria missione con brillante personalità ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 1° ottobre. Davide Re vola in semifinale! Debutta Gianmarco Tamberi. Folorunso e Pedroso in semifinale! Claudio Stecchi mina vagante nell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.16: Secondo errore per Stefano Sottile che è nuovamente appeso ad un filo 17.16: TAMBERIIIIIIIIIIIIII!!! All’ultimo tentativo riesce a superare 2.29 e la finale si avvicinaaaaa!!! 17.15: C’è l’azzurro Chiappinelli al via della prima batteria dei 3000 siepi. I primi 3 in finale e i 6 migliori tempi. Al via: Martin Grau (Ger), Zak Seddon (Gbr), Tom Erling Kårbø (Nor), ...