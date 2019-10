Genoa | esonerato Andreazzoli | Thiago Motta è il nuovo allenatore rossoblu

Fonte : sportfair

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Ilha deciso di esoneraredopo il 5-1 subito contro il Parma: ilIlha deciso di voltare pagine. Dopo il netto 5-1 subito contro il Parma, la società ligure ha optato per l’esonero di Aurelio, capro espiatorio del pessimo inizio di stagione deipenultimi in campionato con soli 5 punti in 8 partite. La panchina della squadra è stata affidata all’ex giocatoreche aha giocato solo una stagione (2008-2009) lasciando però un ricordo importante. L’ex centrocampista italo-brasiliano ha guidato l’Under 19 del PSG la scorsa stagione con la quale si è fatto notare per le sue idee di calcio innovative e votate all’attacco.L'articoloè ilSPORTFAIR.

