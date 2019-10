Gemma Galgani potrebbe lasciare U&D ' per colpa' dell' astio con la nemica Tina

Gemma Galgani : possibile pausa da Uomini e Donne per il Grande Fratello Vip 4 (RUMORS) : Uomini e Donne dovrà fare a meno di una delle sue indiscusse protagoniste nei prossimi mesi? Stando all'indiscrezione che ha riportato la rivista "Vero" nel suo ultimo numero, Gemma Galgani potrebbe prendersi una pausa dal Trono Over per partecipare ad un altro noto programma di Canale 5. Si vocifera che la dama torinese sia tra le candidate al cast della quarta edizione Vip del Grande Fratello, quella che debutterà sul piccolo schermo ...

U&D - anticipazioni registrazione 17 ottobre : JeanPierre è pressato da Gemma Galgani : Le anticipazioni riguardanti la registrazione del Trono Over di Uomini e Donne del 17 ottobre ci hanno svelato tantissime e interessanti novità, così come ha riportato il "Il Vicolo delle News". La puntata è iniziata, come di consueto, con Gemma Galgani che dopo essersi lamentata del comportamento di Tina Cipollari ha raccontato come sta procedendo la sua frequentazione con JeanPierre. Il cavaliere ha ribadito che c'è stato tra di loro qualcosa ...

“Colpo durissimo”. Uomini e Donne - Gemma Galgani in crisi : lacrime a non finire : Non ne va bene una a Gemma Galgani. Dopo le critiche di Tina e Gianni Sperti ecco che la dama si trova a incassare una altro colpo durissimo. Nella registrazione di oggi è venuto fuori che in settimana Gemma ha aspettato Jean Pierre al suo albergo perché aveva delle cose da chiarire. La cosa da chiarire era qualcosa che ha fatto molto male a Gemma Galgani. La Dama di Uomini e Donne ha scoperto che Jean Pierre ha lasciato il suo numero anche a ...

Uomini e Donne : il matrimonio di Paola Facchinetti e Leoluca Campagna con Gemma Galgani officiante (video) : Nel corso dell'ultima puntata del trono over di 'Uomini e Donne, andata in onda, oggi, mercoledì 16 ottobre 2019, sono state mandate in onda le immagini più emozionanti del matrimonio di Paola Facchinetti e Leoluca Campagna, che, sei anni fa, si sono fidanzati davanti alle telecamere del programma di Maria De Filippi.prosegui la letturaUomini e Donne: il matrimonio di Paola Facchinetti e Leoluca Campagna con Gemma Galgani officiante (video) ...

U&D - anticipazioni registrazione 11 ottobre : due di picche per Gemma Galgani e Riccardo : Le anticipazioni della nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne dello scorso 11 ottobre, ci regalano numerose novità e colpi di scena, come riportato dal "Vicolo delle News" che vedremo nel corso della prossima settimana. Gemma Galgani ha raccontato la conoscenza con JeanPierre. Il cavaliere, però, non ha mostrato il suo stesso interesse, nonostante le abbia dato un bacio a stampo e abbia deciso di accettare nuove conoscenze. Ida ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani : scatta il bacio. Poi la doccia fredda in studio : Trono over di Uomini e Donne, le nuove anticipazioni sono davvero sorprendenti. Fornite come sempre dal sito Il Vicolo delle News riguardano Gemma Galgani ma non solo. Ma partiamo dalla dama per eccellenza, che nella puntata che ancora deve andare in onda ha stupito tutto il pubblico di Maria De Filippi dopo un’esterna con Jean Pierre, il corteggiatore con cui l’idillio fino a qualche tempo fa sembrava già finito. La conoscenza di Gemma e il ...

Uomini e Donne - spifferata clamorosa su Anna Tedesco. E tragedia vera per Gemma Galgani : Gemma Galgani è la regina del trono over di Uomini e Donne. È la dama per eccellenza, perché da anni ormai è alla disperata ricerca dell’anima gemella dopo il dolore per la fine della storia con Giorgio Manetti, ormai ex cavaliere, nello studio di Maria De Filippi. Un’altra certezza è che Gemma non gode della stima di Tina Cipollari, opinionista storica della trasmissione che la attacca a ogni occasione, ma non solo. Anche con Anna Tedesco, ...

Uomini e donne - dramma per Gemma Galgani : il tassista svela con chi esce Anna Tedesco - clamoroso : Non è di certo un mistero che tra le due dame del Trono Over di Uomini e donne, Gemma Galgani ed Anna Tedesco, non corra buon sangue. La torinese è infatti convinta che se la sua storia con Giorgio Manetti non sia mai decollata, la responsabilità è anche della Tedesco. Fatto sta che ad oggi il caval