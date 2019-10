Garrett - Il turbo elettrificato sarà sul mercato nel 2021

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Entrerà nelnell'E-recentemente presentato dalla. La Casa americana non ha per il momento annunciato quali saranno i costruttori che adotteranno questa tecnologia, limitandosi per ora a descriverne il funzionamento.Il motore elettrico direttamente sull'asse della turbina. L'apporto dell'elettricità nella sovralimentazione non è una novità assoluta, ma laha scelto di intraprendere una strada diversa da quella già adottata su alcuni modelli di serie del Gruppo Volkswagen e della Mercedes-Benz. Nei prodotti esistenti, la componente elettrica alimenta un compressore esterno che manda in pressione la turbina prima che i gas di scarico abbiano sufficiente spinta. Qui, invece, è inserito un motore elettrico direttamente sulla girante della turbina stessa. Tale approccio riduce gli ingombri e la complessità dell'impianto, che lavora con un sistema a 48 Volt: ...

