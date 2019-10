Fumo | basta con la retorica O preveniamo oppure smettiamo di fare regole ipocrite

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) di Daniele Zaninoni Leggo sempre con interesse gli articoli riguardanti il, compreso l’ultimo sul divieto per ilall’aperto in Svezia e il progetto di vietarne l’uso mentre si è alla guida di un mezzo. Io tanti anni fa, fresco di patente, ho dato una solenne botta in un muro con la 500 a causa di una sigaretta cadutami in grembo. So quindi di cosa parlo. Domanda: se non fosse stato un muro, ma un animale o una persona? Tutto bene, mi dico, però mi sorge un’altra domanda “”: ha sensocontro ile poi proiettare film e fiction televisive in cui gli attori fumano a tutto spiano? Io vedo in questo “da set” qualcosa di forzato che mi porta a pensare male. Ma questa è un’altra storia: non intendo certo indisporre, io piccolo e privato cittadino, una qualche multinazionale del tabacco. Per ...

