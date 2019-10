Fonte : fanpage

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Si prevedonofra le forze di maggioranza indeldeidi. Ufficialmente nella riunione si dovrebbe discutere del decreto terremoto e della proposta del ministro Bonafede sul carcere per i grandi evasori, ma il Movimento Cinque Stelle ha tutte le intenzioni di riportare al centro delle discussioni la manovra economica, insistendo su quei nodi per cui ancora manca l'intesa con il Partito democratico.

signorinaChB : RT @fanpage: Forti tensioni in vista per il Consiglio dei ministri di questa sera: il punto sulla Manovra - MTaur0 : RT @fanpage: Forti tensioni in vista per il Consiglio dei ministri di questa sera: il punto sulla Manovra - fanpage : Forti tensioni in vista per il Consiglio dei ministri di questa sera: il punto sulla Manovra -