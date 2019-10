Fondazione Pirelli - Facciamo squadra con i libri | un tributo alla cultura

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Nellambito della settimana di #ioleggoperché, laha organizzato levento "con i". L'iniziativa, interamente dedicata ai giovani, ha coinvolto tre ospiti d'eccezione: Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter; il capitano dellafemminile di quest'ultima, Regina Baresi; e Mario Isola, responsabile F.1 e car racing. A Luigi Garlando, scrittore e giornalista sportivo, il ruolo di mediatore dellincontro.Levento. Nato con lobiettivo di diffondere la passione per la lettura nei giovani, levento si è svolto di fronte ad una platea di oltre 300 studenti delle scuole medie. Tra i temi centrali, limportanza del concetto di farecon gli altri, tanto nella scuola quanto nella vita. Allincontro sono intervenuti anche Laura Galimberti, assessore Educazione e Istruzione del Comune di Milano; Riccardo Franco Levi, presidente ...

