FIFA 20 – Anche il calcio virtuale condanna il razzismo | per l’Ultimate Team arriva la

Fonte : sportfair

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Da20 un modo originale per dire no al: nella modalità Ultimateuna maglia speciale con la scritta “No Room For Racism”ilè pronto a dire no al. A pochi giorni dai tristi fatti dai Bulgaria-Inghilterra, la Premier League ha lanciato la campagna di sensibilizzazione “No Room For Racism“, ripresa dal videogioco20. All’interno della modalità Ultimate, nella quale ogni giocatore può personalizzare le proprie divise, gli stadi e le coreografie che i tifosi esporranno per il proprio club, sarà disponibile un pacchetto legato all’iniziativa. Ea Sports ha mostrato una nuova divisa con la scritta “No Room For Racism” che i giocatori potranno rendere attiva all’interno del videogioco per combattere l’omofobiacon il joystick in mano.L'articolo20 ...

zazoomblog : Panini FIFA 365 nella nuova collezione anche Juve Inter e Napoli - #Panini #nella #nuova #collezione - russotony79 : RT @kisskissnapoli: Anche il #Napoli nella nuova collezione di figurine 'Panini FIFA 365', dedicata al top del calcio mondiale ?? https://t.… -