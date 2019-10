Fanny Ardant incanta il Festival del Cinema di Roma

Fanny Ardant - l'ultima diva - si racconta al pubblico di Roma - : Serena Nannelli Fascino all'ennesima potenza in sala in occasione dell'Incontro Ravvicinato con l'attrice francese alla Festa del Cinema di Roma. Dopo essere stata ammirata nel bellissimo film "La Belle Epoque", presentato al mattino alla stampa, Fanny Ardant ha fatto il suo ingresso, nel pomeriggio di ieri, nella sala riservata al suo incontro con il pubblico. In un italiano spigliato, l'attrice ha condiviso aneddoti, suggestioni ...