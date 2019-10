Famiglia | bonus bebè esteso a tutti nel 2020 in attesa dell’assegno unico

Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Potenziate le misure esistenti indel Family act:i nati nel, senza soglia Isee, il contributo da 80 a 160 euro per 12 mesi;nido incrementato fino a 3mila euro per i redditi medio-bassi; congedo per i papàfino a 7 giorni. In un secondo momento, con il provvedimento collegato alla manovra, verrà introdotto un assegno universale strutturale per ciascun figlio, dalla nascita all’età adulta, potenziato con il riordino di misure esistenti e nuovi investimenti.

