F1 | Mondiale 2019 | come è cambiata nei mesi la Ferrari I motivi di una competitività

MotoGP - Mondiale 2019 : Marc Marquez continua a riscrivere i record - gli avversari costretti ad inchinarsi : Il trittico asiatico del Mondiale MotoGP 2019 ha preso il via senza grosse sorprese. La vittoria, infatti, è andata a Marc Marquez. Per la decima volta in questa stagione il pilota catalano ha dominato la scena e ha aggiunto 25 punti al suo già immenso bottino. Il campione del mondo ormai non sta più lottando con i rivali in pista ma con il libro dei record e con le leggende del MotoMondiale. Ma questa è un’altra storia. Tornando alla ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Lorenzo Dalla Porta ipoteca il Mondiale! Vantaggio importante su Canet - ora potrà amministrare : Dopo un lunghissimo testa a testa sul filo dei nervi e dell’equilibrio, il Campionato Mondiale Moto3 2019 forse è arrivato ad un punto di svolta quasi definitivo. Lorenzo Dalla Porta ha vinto il Gran Premio del Giappone 2019 ed è ora ad un passo da un titolo iridato che potrebbe arrivare già tra una settimana a Phillip Island nel caso in cui riuscisse a guadagnare almeno 4 punti nei confronti di Aron Canet (clicca qui per tutte le ...

CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale dopo Gp Giappone 2019 : Quartararo supera Valentino Rossi : CLASSIFICA MOTOGP: Mondiale piloti dopo GP Giappone 2019 a Motegi. Titolo iridato già nelle mani di Marc Marquez, Quartararo supera Valentino Rossi e ora...

MotoGP - Classifica Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP del Giappone. Marquez già Campione - +119 su Dovizioso : Marc Marquez si è già laureato Campione del Mondo 2019, lo spagnolo si è assicurato il titolo iridato della MotoGP con quattro gare di anticipo e non pago ha anche vinto il GP del Giappone sul circuto di Motegi. L’alfiere della Honda tocca quota 350 punti e vanta addirittura 119 lunghezze di vantaggio su Andrea Dovizioso che ha ormai blindato mentre per il terzo posto è una lotta serrata tra Alex Rins, Maverick Vinales, Danilo Petrucci, ...

Classifica Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP del Giappone. Alex Marquez - Luthi a -36 - Luca Marini 5° : Il GP del Giappone del Mondiale 2019 di Moto2 sorride a Luca Marini che sale si di una posizione e si porta in quinta piazza nella graduatoria generale. Lo svizzero Thomas Luthi, secondo a Motegi, accorcia le distanze da Marc Marquez (sesto in Giappone) a 36 lunghezze. Mancando 3 corse al termine, il vantaggio dell’iberico è ancora importante ma tutto può ancora accedere. Di seguito la Classifica Classifica Mondiale 2019: la graduatoria ...

Moto3 - Classifica Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP del Giappone. Lorenzo Dalla Porta in fuga - +47 su Canet : Lorenzo Dalla Porta trionfa a Motegi (Giappone) e, approfittando degli “0” dello spagnolo Aron Canet e di Tony Arbolino, aumenta il proprio vantaggio in maniera considerevole in Classifica generale, Portando il margine nei confronti dell’iberico a 47 lunghezze ed a 68 sul lombardo. Di seguito la Classifica generale aggiornata: Moto3, Classifica Mondiale 2019: la graduatoria dopo il GP del ...

LIVE Moto3 - GP Giappone 2019 in DIRETTA : duello cruciale tra Dalla Porta e Canet per il Mondiale. Antonelli vuole vincere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca qualifiche – Programma odierno Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima e quartultima tappa stagionale del Mondiale Moto3. Ormai non si può più scherzare nella classe leggera, con una lotta per il titolo ancora apertissima e molto incerta che coinvolge ancora ben tre piloti tra cui i nostri ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Johann Zarco con la LCR Honda negli ultimi 3 GP. Un “test” per poi prendere il posto di Lorenzo? : Ha animato il paddock la notizia dell’arrivo nel Team LCR Honda di Johann Zarco. Il francese, appiedato dalla KTM, è in cerca di una sistemazione nel prossimo futuro e, visto l’infortunio del giapponese Takaaki Nakagami, avrà la sua chance nelle ultime tre apparizioni del Mondiale 2019 di MotoGP sulla moto nipponica. Una storia che però potrebbe non essere solo frutto della necessità ma anche un progetto a lunga scadenza. Non è un ...

F1 - Mondiale 2019 : Red Bull e una crescita che si è arrestata. Progressi per la McLaren : La stagione della Formula 1 è ormai entrata nella fase finale del lungo percorso che ha accompagnato team e piloti in questo Mondiale 2019. Mancano solamente quattro appuntamenti da qui ad Abu Dhabi dove ci sarà il consueto arrivederci per garantire un po’ di riposo e lanciarsi nel migliore dei modi verso il duro lavoro dell’inverno, fondamentale per partire col piede giusto in primavera dell’anno prossimo. A Suzuka si è ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Johann Zarco sostituirà Takaaki Nakagami nelle ultime tre gare della stagione : Come era già stato anticipato, il giapponese Takaaki Nakagami dovrà farsi operare alla spalla dopo il Gran Premio del Giappone 2019 di MotoGP e, di conseguenza, salterà gli ultimi tre appuntamenti del Mondiale. Il team LCR Honda IDEMITSU ha quindi deciso di puntare sul francese Johann Zarco che aveva già chiuso il suo rapporto con il team Red Bull KTM con il quale aveva iniziato la sua annata. Il due volte campione del mondo in Moto2, quindi, si ...

MotoGP - Mondiale 2019 : il digiuno di Valentino Rossi e una stagione avara di soddisfazioni. I numeri negativi del “Dottore” : 25 giugno 2017: 843 giorni fa Valentino Rossi ha posto il suo ultimo sigillo in MotoGP. Un’eternità per un nove volte campione del mondo in cerca di feeling con la Yamaha, che ormai sembra averlo un po’ tradito. Sì perché la M1, amica di una vita, pare “apprezzare” più lo stile di guida del “nuovo che avanza” Fabio Quartararo e anche del “Top Gun” della classe regina Maverick Vinales. Sono invece ...

MotoMondiale - GP Giappone 2019 : programma fine settimana - orari tv - palinsesto SKY e TV8 : Il circus del Motomondiale continua la trasferta asiatica ed è ormai entrato nella finestra conclusiva di quello che è stato un lungo e intenso campionato del mondo 2019. A dieci giorni dalla Thailandia infatti si vola verso Motegi, dove questo fine settimana è in programma il GP del Giappone. In MotoGP i giochi sono matematicamente chiusi lo scorso round a Buriram, quando Marc Marquez ha vinto in volata su Fabio Quartararo sigillando in tal ...

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari superiore alla Mercedes in qualifica. Valori ribaltati in gara : La stagione 2019 di Formula 1 si sta avvicinando alla conclusione con un doppio trionfo iridato Mercedes ormai preventivato da diversi mesi a questa parte, infatti il titolo costruttori è già stato assegnato con 4 round d’anticipo in Giappone, mentre Lewis Hamilton potrà festeggiare la certezza matematica del suo sesto Mondiale in carriera a Città del Messico tra due settimane oppure ad Austin nel primo weekend di novembre. I 179 punti di ...