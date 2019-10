F1 | Jenson Button su Max Verstappen | “È il pilota più veloce di sempre che abbia guidato

Jenson Button è pronto a tornare in pista : l’ex campione di Formula 1 correrà nel DTM di Hockenheim : Jenson Button prepara il suo ritorno in pista: l’ex pilota di Formula 1 annuncia, tramite social, la sua partecipazione al DTM di Hockenheim del prossimo ottobre Jenson Button è pronto a tornare in pista! L’ex campione del mondo di F1 ha annunciato, tramite il suo account Twitter, la sua partecipazione alla prossima gara del campionato tedesco Touring Car (DTM) che si svolgerà ad Hockenheim il 5 e 6 ottobre. Non c’è stata ...