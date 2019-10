Everyday Life è il nuovo album dei Coldplay dal 22 novembre

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 21 ottobre 2019)è ildei. Dopo settimane di indiscrezioni, arriva finalmente la conferma sul ritorno del gruppo di Chris Martin che darà un seguito naturale A Head Full Of Dreams, rilasciato 4 anni fa prima del tour internazionale che li ha portati in Italia. Come rivela Heyjude, illavoro del gruppo del rimpiato Viva La Vida sarà presentato il titolo die sarà spedito sul mercato in due volumi. L'annuncio è arrivato in maniera del tutto insolita e con una mossa di marketing che è apparsa monumentale fin dalle sue prime espressioni. Il ritorno deia stretto giro di giorni era stato dato per certo nonostante l'assenza di conferme ufficiali, ma è stato un manifesto comparso alla stazione metropolitana Paulista di San Paolo in Brasile, che aveva fatto pensare alla possibilità di una pubblicazione attesa per il 22

