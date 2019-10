Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 21 ottobre 2019) La Procura di, sabato scorso, ha disposto ilpreventivo di alcuni piani di edifici dismessi alla periferia della città adibiti a un giocoper un pubblico adulto chiamato “Dentro l’abisso” simile a una sorta di(in cui i partecipanti devono liberarsi da un labirinto) con anche figuranti. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha ipotizzato la violazione delle norme anti-infortunistiche.Da programma “Dentro l’abisso” avrebbe dovuto tenersi sabato scorso, il prossimo 26 ottobre e anche la sera di Halloween, ossia il 31 ottobre, e sempre in tre sessioni a serata, alle ore 19, alle 21 e a mezzanotte. Ad ogni sessione, della durata di “120 minuti di puro terrore”, avrebbero potuto partecipare, iscrivendosi e pagando on line, 50 persone, 150 a serata, dunque, e 450 in totale in “6500 metri ...

007Vincentxxx : RT @HuffPostItalia: 'Escape room' horror in una palazzina abbandonata di Milano: scatta il sequestro - Dome689 : RT @HuffPostItalia: 'Escape room' horror in una palazzina abbandonata di Milano: scatta il sequestro - Altroconsumo : RT @ivo_tarantino: Save the date: giovedì ci vediamo a #Milano a @LaStatale perché coi nostri diritti non si gioca... anzi sì! La #EscapeR… -