Erika | morta a 19 anni in discoteca | «Forse si è portata la droga da casa» Si cerca lo

Erika - morta a 19 anni in discoteca : si cerca lo spacciatore. «Ha preso 2 o 4 pasticche di ecstasy» : Erika Lucchesi è morta la notte tra sabato e domenica nella discoteca Jaiss di Sovigliana, a Vinci, in provincia di Firenze: proseguono le indagini dei carabinieri per il suo decesso,...

