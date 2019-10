Enes Kanter | campione di basket rinnegato dalla famiglia per aver criticato Erdogan

Caso NBA-Cina - Enes Kanter e l’attacco social a LeBron James : “io sono ‘più di un atleta’ - non tu” : Duro attacco social da parte di Enes Kanter nei confronti di LeBron James: il cestista turco usa le famose parole ‘I’m more than an athlete’ Per ragioni differenti Enes Kanter e LeBron James sono i due cestisti più chiacchierati del momento, nonostante i loro nomi non compaiano in discorsi legati al basket giocato. Il primo è diventato il simbolo sportivo dell’opposizione al regime di Erdogan, grazie ai suoi ...

Enes Kanter - il coraggio di non restare in silenzio! Dall’NBA la denuncia contro Erdogan : rischiare la vita è il prezzo della libertà : Enes Kanter è ormai il simbolo sportivo dell’opposizione al regime di Erdogan: il cestista turco ricorda sui social il prezzo che ha dovuto pagare per difendere la sua libertà Il bombardamento della Turchia sulle zone della Siria nelle quali sono presenti i curdi riempie le pagine di cronaca dei principali mezzi di comunicazione, non soltanto nella sezione politica, ma ormai anche in quella sportiva. Diversi sportivi di origine turca ...

Enes Kanter attacca Erdogan : “non posso restare zitto davanti a quanto sta facendo la Turchia. Mi hanno minacciato ma…” : Enes Kanter attacca Erdogan e la Turchia dopo i recenti bombardamenti contro i curdi in Siria: il centro di Boston si espone ancora una volta, rischiando in prima persona Il recente bombardamento della Turchia sulle zone popolate dai curdi in Siria ha destato scalpore, finendo per influenzare anche il mondo dello sport. Se da una parte ci sono stati casi come i calciatori della Turchia che hanno appoggiato il governo di Istanbul, va ...

NBA – Enes Kanter aggredito e minacciato fuori da una moschea : “sono gli scagnozzi di Erdogan - mi perseguitano” : Enes Kanter aggredito e minacciato fuori da una moschea vicino Boston: il cestista dei Celtics identifica i suoi assalitori come uomini del dittatore turco Erdogan Brutto episodio capitato ad Enes Kanter al di fuori di una moschea vicino Boston. Il centro dei Celtics, conclusa la preghiera del venerdì insieme al compagno di squadra Tako Fall, è stato aggredito e minacciato al grido di ‘traditore’ da due uomini al di fuori del ...