Emergenza maltempo al Nord | allerta rossa in diverse regioni

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Francesca Bernasconi videoIl nubifragio a Milano galleryStrade allagate a MilanoDisagi in Liguria, colpita nella notte da una tempesta di fulmini. Su Milano, invece, si sta abbattendo un nubifragio, che ha causato danni Èsu gran parte delItalia. La pioggia non smette di cadere e ha provocato già gravi disagi in Liguaria, colpita da forti temporali e nubifragi, e in Lombardia, dove dalla scorsa notte si verificano rovesci di grande entità. A Milano e su parte della Lombardia, la pioggia non si ferma e sta provocando grossi disagi nel Capoluogo lombardo. Sono sotto stretta osservazione il fiume Seveso e il fiume Lambro, a rischio esondazione. Il Seveso, in particolare, è stato valutato alla "soglia di attesa 2", conzone a rischio allagamenti. Strade, sottopassaggi e scantinati sono allagati e, da questa mattina, sonostati numerosi gli ...

