Elodie coi capelli scuri | lunghi e ricci | non si era mai vista così “Il tuo look più

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 21 ottobre 2019)Di Patrizi è sicuramente una delle cantanti più amate e apprezzate del panorama musicale italiano. Nel giro di pochissimo tempo e grazie al suo innegabile talento la giovane ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha saputo conquistarsi un posto tra i big della musica. E ultimamente anche nella cronaca rosa da quando è uscita allo scoperto con Marracash. Galeotta è stata la collaborazione per il singolo estivo “Margarita”. Tra un’incisione e l’altra, tra i due artisti è scoccata la scintilla come testimoniavano le foto dei baci infuocati pubblicate lo scorso luglio dal settimanale Chi. I due erano stati beccati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini durante l’incontro di boxe tra il campione Daniele Scardina e Alessandro Goddi. Poi, poche settimane fa, ospite di Mara Venier a Domenica In, alla domanda “Sei innamorata?” della conduttrice,aveva risposto con un ...