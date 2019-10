Elenoire Casalegno replica a Luca Onestini | è ufficialmente guerra

Elenoire Casalegno replica a Luca Onestini : “Fa il superiore” : Vite da copertina: Elenoire Casalegno risponde alle accuse di Luca Onestini Elenoire Casalegno, in una recente puntata di Vite da copertina, aveva affermato che Luca Onestini e Ivana Mrazova avrebbero rifiutato di prendere parte alla nuova edizione di Pechino Express per motivi economici, in quanto avrebbero dovuto rinunciare all’utilizzo dei social, per loro fonte di guadagno. Luca ha assolutamente smentito la notizia, affermando che la ...

Amici - bomba di Elenoire Casalegno su Alberto Urso : "Per che vip ha perso la testa" - dramma con la Vernia? : Hai capito, Alberto Urso? L'ex vincitore di Amici al centro del gossip. E il programma di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, questa volta non c'entra. A parlare di Urso sono la coppia Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegio, che hanno detto la loro a Vite da Copertina, il programma che conducono s

Elenoire Casalegno/ Il GF Vip e l'esperienza 'umiliante' - Stasera tutto è possibile - : Elenoire Casalegno protagonista a Stasera tutto è possibile: la conduttrice di Vite da copertina ospite del salotto di Stefano De Martino.

Vite da Copertina - Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno : “Chiara Nasti? Ha detto un’eresia” : Vite Da Copertina: Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci parlano di foto ritoccate e non. I due lanciano un messaggio importante A Vite da Copertina si parla di ritocchi, ritocchini, fisici perfetti e non. Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno hanno scelto proprio un bell’argomento di fuoco per questo secondo martedì del mese di Ottobre. Un argomento […] L'articolo Vite da Copertina, Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno: ...

Elenoire Casalegno : Il Gf Vip esperienza su me stessa - ma un solo bagno è umiliante : La partecipazione di Elenoire Casalegno al Grande Fratello Vip è servita alla conduttrice per farsi conoscere a tutto tondo dal pubblico, che l’ha apprezzata per la schiettezza e il carattere fumantino. L’ingresso nella Casa di Cinecittà e la permanenza per molte settimane sotto l’occhio vigile del Grande Fratello è stato anche per la Casalegno un successo. Lei, che non era abituata a vivere tra quattro mura e che pensava di poter resistere ...

“Perfezione atomica”. Elenoire Casalegno sempre più bollente - così nel suo camerino : Alla faccia degli anni e di qualche ruga che timidamente fa capolino Elenoire Casalegno non la smette di stupire. La bionda conduttrice ex gieffina vip lo ha fatto con una scatto che mandato in estasi la rete. Eleonoire Casalegno lo ha fatto poco prima della diretta di ‘Vite da Copertina’, il programma su Tv8 che sta conducendo insieme a Giovanni Ciacci. Ascolti sopra le attese, nonostante le critiche rivolte a Giovanni Ciacci di copiare il ...

Tutti pazzi per Elenoire Casalegno : la foto dal camerino prima di “Vite da Copertina” : Elenoire Casalegno ha ormai un appuntamento fisso con i telespettatori. Su Tv8 è la padrona di casa del programma “Vite da Copertina” con Giovanni Ciacci. Sul suo profilo Instagram da oltre 700mila followers ha pubblicato una foto che ha inevitabilmente messo in risalto il suo fisico mozzafiato. L’ex di Vittorio Sgarbi è in perfetta forma davanti allo specchio nel suo camerino personale. Con il post ha ricordato la puntata di ...

Rosa Perrotta - l’affondo di Elenoire Casalegno a Vite da Copertina : Rosa Perrotta, l’affondo di Elenoire Casalegno a Vite da Copertina Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno, oggi 30 settembre, hanno aperto la nuova stagione di Vite da Copertina, programma quotidiano in onda su Tv8 dal lunedì al venerdì a partire dalle 18,30. Il tema su cui si è posta l’attenzione nel primo appuntamento del rotocalco televisivo […] L'articolo Rosa Perrotta, l’affondo di Elenoire Casalegno a Vite da ...

Vite da Copertina - Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci ci raccontano il programma : Vite da Copertina torna su TV8 dal 30 settembre, dal lunedì al venerdì. Alla conduzione l’inedita coppia Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci Raccolto il testimone da Alda D’Eusanio, l’inedita coppia Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci è pronta ad entrare nei salotti degli italiani con Vite da Copertina, dal 30 settembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 18.30 su TV8. Il rotocalco quotidiano dedicato ai personaggi di spicco del ...

Vite da copertina : Elenoire Casalegno nuova conduttrice. Fuori Alda D’Eusanio : Elenoire Casalegno Vite da copertina volta pagina. E cambia conduttore. Il rotocalco pomeridiano di Tv8 tornerà in onda il 30 settembre prossimo alle 18.30 con una conduzione nuova, affidata ad Elenoire Casalegno. La showgirl ligure prenderà il posto di Alda D’Eusanio, che nella passata edizione aveva guidato il programma. La trasmissione quotidiana sarà ancora dedicata ai personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, ma – fanno ...