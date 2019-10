Ecco la “Bibbia verde” della mafia nigeriana

Il centro del sistema Bibbiano : Ecco tutti i tentacoli di Foti : Costanza Tosi Elena Barlozzari Il professore finito al centro dell'inchiesta ha un passato poco noto: ecco quale Dall’Emilia alla Campania lo scandalo degli affidi illeciti si allarga a macchia d’olio. Sono sempre di più le famiglie che denunciano l’allontanamento dei propri bimbi sulla base di false accuse. A Salerno la Procura si è già messa in moto per rivedere alcuni casi, mentre in città come Verona e Roma sono ...