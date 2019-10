Ecco come cambiano le misure su bonus |  partite Iva | pagamenti | evasione fiscale

Taylor Mega - malore durante una serata in discoteca. Ecco come sta : Disavventura per Taylor Mega in discoteca. L’influencer ex dell’Isola dei famosi ha avuto un piccolo malore mentre si trovava in un locale di Como mentre scattava delle foto con un gruppo di fan. La notizia la riferisce il TgCom. «serata pazzesca, eravate tantissimi – dice lei – ma purtroppo non è andata benissimo perché mi sono sentita male, avevo un dolore pazzesco. Anche quelli con cui stavo facendo le foto mi hanno ...

Uber Jump/ Roma - nuovo servizio di bike sharing : Ecco come funziona : Uber Jump, Roma lancia il nuovo servizio di biciclette condivise. Sindaco Raggi: 'Operative 700 bici che diventeranno 2.800 in poche settimane'.

Cuocere la pasta non è così semplice come sembra : Ecco i 5 step fondamentali e tre ricette da leccarsi i baffi : Da tutti considerata il simbolo della cucina italiana nel mondo, la pasta non è un piatto così semplice da preparare come molti potrebbero pensare. In occasione del World pasta Day, quest’anno il 25 ottobre, il marchio KAMUT® svela i 5 step fondamentali da seguire e tre gustosissime ricette per aiutare tutti gli amanti della pasta a mettere in tavola un piatto a regola d’arte, in collaborazione con il pastificio Felicetti. La collaborazione tra ...

Ecco come un computer vecchio di 40 anni è diventato un controller ispirato a Kerbal Space Program : Il titolo Kerbal Space Program ha una nutrita schiera di fan, nonostante siano passati alcuni anni e per l'occasione, un utente di Reddit chiamato MelkorsGreatestHits, ha creato un controller particolare.Il controller è stato ricavato utilizzando un computer della Texas Instruments di 40 anni, TI-99, oltre a diversi componenti creati con una stampante 3D. La periferica si chiama "Kerbal Space Program All-in One Throttle and Stick and Button Box ...

Da Comet c’è il “Sottocosto Best Friend” : Ecco il volantino valido fino al 2 novembre : Da Comet arriva il "Sottocosto Best Friend", nuovo volantino valido fino al 2 novembre. Curiosi di scoprire gli smartphone Android in offerta? L'articolo Da Comet c’è il “Sottocosto Best Friend”: ecco il volantino valido fino al 2 novembre proviene da TuttoAndroid.

La meraviglia del parto : Ecco come siamo quando nasciamo : Cosa succede quando nasciamoCosa succede quando nasciamoCosa succede quando nasciamoCosa succede quando nasciamoCosa succede quando nasciamoCosa succede quando nasciamoCosa succede quando nasciamoCosa succede quando nasciamoChe la nascita sia un momento importantissimo, è chiaro. Si vede dagli occhi delle donne che partoriscono non appena viene messo loro in braccio quel frugoletto ancora tutto sporco che piange come un pazzo. Niente può essere ...

La pizza nel forno a legna è cancerogena? Ecco come deve essere cotta e consumata per evitare rischi : Che i cibi cotti ad alte temperature sviluppino sostanze tossiche è noto ormai da tempo, ma ciò che non tutti sanno è che anche il forno a legna è spesso messo sul banco degli imputati come causa di tumori. Tutti gli alimenti che presentano parti bruciate contengono sostanze cancerogene o comunque tossiche. I forni, molto spesso, si riempiono di dannoso fumo nero, inoltre sul fondo si deposita una polverina scura, ovvero farina bruciata. In ...

La pizza cotta nel forno a legna è cancerogena? Ecco come deve essere cotta e consumata per evitare rischi : Che i cibi cotti ad alte temperature sviluppino sostanze tossiche è noto ormai da tempo, ma ciò che non tutti sanno è che anche il forno a legna è spesso messo sul banco degli imputati come causa di tumori. Tutti gli alimenti che presentano parti bruciate contengono sostanze cancerogene o comunque tossiche. I forni, molto spesso, si riempiono di dannoso fumo nero, inoltre sul fondo si deposita una polverina scura, ovvero farina bruciata. In ...

Non volete far sapere a Google dove siete? Ecco come disabilitare la condivisione della posizione : come disabilitare una volta per tutte in modo definitivo, sicuro e soprattutto controllato il tracciamento della posizione da parte di Google ogni qual volta utilizziamo un suo servizio, dunque non soltanto quando – banalmente – accendiamo il GPS? Spesso si viene definiti come paranoici quando ci si preoccupa di quanto, come e perché i giganti […] L'articolo Non volete far sapere a Google dove siete? Ecco come disabilitare la ...

Federico Rossi : Ecco come ho riconquistato Paola : Dopo l’annuncio a sorpresa della fine della loro storia, Federico Rossi ha usato tutte le sue carte per riconquistare il cuore di Paola Di Benedetto. La fortuna, per ora, sembra esser stata dalla sua parte... Dopo la fine della relazione con Francesco Monte, Paola Di Benedetto ha ritrovato il sorriso accanto a Federico Rossi, cantante del duo Benji e Fede. Sui social, la coppia sembrava avere un feeling incredibile, tanto da mostrarsi sempre ...

Ecco come sarebbe il Parlamento dopo il taglio degli eletti : Dagli attuali 945 ai futuri 600 parlamentari. Una 'sforbiciata' degli eletti complessivi pari al 36,5%. È la diretta conseguenza dell'approvazione definitiva della riforma costituzionale targata M5s, e ora appoggiata anche da Pd, Leu e Italia viva (nonostante nelle tre precedenti votazioni abbiano votato contro), tutte forze che sostengono il governo Conte II. Ma quanto spazio si 'libererà' alla Camera e al Senato con 345 parlamentari in meno? ...

Quota 100 - opzione donna - Ape : Ecco come cambiano le pensioni nel 2020 : Dalla mini-rivalutazione degli assegni alle finestre (per ora confermate) di Quota 100, passando per la proroga di opzione donna e dell’Ape sociale. Tutte le novità sul fronte previdenziale che scatteranno a gennaio

Meghan Markle crolla e va in crisi : «Nessuno mi chiede mai come mi sento...». Ecco cosa sta succedendo : Meghan Markle crolla e va in crisi: «Nessuno mi chiede mai come mi sento...». Ecco cosa sta succedendo. Per la prima volta, la duchessa di Sussex ha raccontato un suo momento di...

Need for Speed Heat e il Crew System - Ecco come funzionerà : La tornata autunnale è come sempre ricchissima di nuovi giochi, con Need For Speed Heat che non poteva non farsi trovare pronto all'appello. Il nuovo capitolo della serie racing di stampo spiccatamente arcade è chiamato a continuare sulla strada tracciata dal predecessore, Need For Speed Payback, andando a richiamare quelle feature apprezzate dalla community, eliminare quelle che non sono state digerite adeguatamente e ovviamente infarcire la ...