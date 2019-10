È stato presentato il logo delle Olimpiadi di Parigi 2024

Fonte : agi

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Èstasera ilufficialedidel. All'interno di un cerchio è raffigurato un viso femminile disegnato dalla fiamma olimpica. Sotto ilsi trova la scritta "Paris". Tre i simboli riuniti nel. "Medaglia, fiamma, Marianna (uno dei simboli della Repubblica francese, ndr), rivelano un viso che incarna la nostra intenzione di porre le persone al centro dei giochi" ha spiegato Tony Estanguet, ex atleta olimpico francese, responsabile del Comitato d'organizzazione dei giochi. La pettinatura e il colore dorato delricordano lo stile art déco, sviluppatosi nel periodo in cui si svolsero le precedentine (1924). La médaille, la flamme, Marianne. Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #ParisThe medal, the flame, Marianne Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of ...

ValentineMeowh : RT @zerorisposte: Io ce l'ho avuto un pezzo demmerda che s'è presentato sotto casa mia dopo che l'avevo mollato. E quando gli ho detto di s… - feltonsguitar : RT @zerorisposte: Io ce l'ho avuto un pezzo demmerda che s'è presentato sotto casa mia dopo che l'avevo mollato. E quando gli ho detto di s… - gioggsan : È stato presentato il logo delle prossime olimpiadi di Parigi. Raffigura la medaglia d’oro, la fiamma olimpica e Ma… -