E. Romagna : Salvini - '14 novembre iniziamo campagna con Borgonzoni' : Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Giovedì 14 novembre con Lucia Borgonzoni a Bologna al Pala Dozza, inizieremo la campagna elettorale per la liberazione dell'Emilia Romagna ". Lo ha annunciato Matteo Salvini , durante una diretta Facebook.

E. Romagna : Salvini - ‘centrodestra su Borgonzoni - partita chiusa’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – Tensioni nel centrodestra sul candidato in Emilia Romagna ? “ partita chiusa. Lucia Borgonzoni parte in vantaggio rispetto a Bonaccini del Pd”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo E. Romagna : Salvini , ‘centrodestra su Borgonzoni , partita chiusa’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Lucia Borgonzoni - il suicidio del M5s : per fermare lei e Salvini candidato senza simbolo in Emilia Romagna : Più che una desistenza, una resa. Per fermare Lucia Borgonzoni, candidata di Matteo Salvini e della Lega alla Regione Emilia Romagna, e salvarsi da una debacle sempre più probabile (almeno stando ai sondaggi), il Movimento 5 Stelle starebbe pensando a presentarsi alle prossime regionali nella roccaf