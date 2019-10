Dl terremoto | 725 mln per ricostruzione in Centro Italia Testo a Palazzo Chigi

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Roma - L'estensione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2020, contestualmente all'erogazione per il 2019 di 380 milioni da attingere al Fondo per le emergenze nazionali previsto nell'ambito del codice della Protezione Civile e di altri 345 per il 2020, attraverso l'uso delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario: sono alcune delle novità nel decreto legge 'recante disposizioni per l'accelerazione e il completamento dellanei territori colpiti dal sisma del 2016', vale a dire le regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche, che domani dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri. Dalla bozza del provvedimento si evince la volontà di migliorare le procedure per ladegli immobili privati attraverso un iter più semplice e veloce. Si accelera anche sulle macerie. ...

infoitinterno : Dl terremoto, 725 mln per ricostruzione - Ultima Ora - Teresat14547770 : Dl terremoto, 725 mln per ricostruzione - Ultima Ora - ANSA - CorriereQ : Dl terremoto, 725 mln per ricostruzione -