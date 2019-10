Divertimento senza età Arriva il parco giochi dedicato ai più anziani

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Manila Alfano Nasce a Varese un'area con cyclette e attività cognitive. La sfida: replicarlo in tutta Italia La giornata è lunga a guardare i cantieri. Mani incrociate dietro la schiena a controllare ruspe e manovali indaffarati avanti e indietro. Oppure, d'ora in avanti, l'alternativa c'è: fare un giro alpubblico perconcognitivi, installazioni e attrezzi ginnici, tutto per over. Non più solo scivoli e altalene per bambini, ma anche panchine con cyclette integrate, strumenti per muovere le braccia, per allungare i muscoli del collo, per giocare a tetris su spalliere di legno. Il primoin Italia nascerà a Varese e sarà tra i primissimi d'Europa, ma l'idea è quella di costruirne tanti, migliaia in tutto il Paese. Zone all'aria aperta dove trascorrere pomeriggi altrimenti noiosissimi. È l'inizio di una rivoluzione culturale e sociale che ...

