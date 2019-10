Diretta Brescia Fiorentina | risultato live 0-0 | streaming | Balotelli pericoloso

Diretta Brescia FIORENTINA/ Video streaming tv : al Rigamonti arbitra Calvarese : DIRETTA BRESCIA FIORENTINA streaming Video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'ottava giornata di Serie A.

Diretta/ Brescia Olimpia Lubiana - risultato finale 78-71 - video : vince la Germani : Diretta Brescia Olimpia Lubiana risultato live, streaming video e tv: orario partita valida per il gruppo C di basket Eurocup, terza giornata

LIVE Brescia-Olimpia Lubiana basket - EuroCup 2019-2020 in Diretta : i lombardi - guidati da Lansdowne e Abass - rimontano ben 14 punti di scarto e vincono 78-71 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. Finisce così, 78 a 71 in favore di Brescia, la quale ha rimontato ben 14 punti all’Olimpia Lubiana. 78-71 Canestro di Lansdowne a due secondi dalla fine. Partita finita, vince Brescia. 76-71 Turnover di Jaka Blazic, palla alla Leonessa che chiama subito time out. 76-71 Fallo ...

LIVE Brescia-Olimpia Lubiana basket - EuroCup 2019-2020 in Diretta : Finale punto a punto. Brescia sotto di uno a cinque minuti dalla fine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69-71 Ancora Miller-McIntyre, stasera un incubo per Brescia. 69-69 LANSDOWNE! Canestro da due di DeAndre e Brescia raggiunge Lubiana. Finale al cardiopalma. 67-69 Uno su due dalla lunetta di Cain. Attenzione poiché Miller-McIntyre ha speso il quarto fallo. 66-69 Altra persa sanguinosa per Brescia. Blazic ruba palla a Cain e dall’altra parte Hopkins va in lunetta e segna entrambi i ...

LIVE Brescia-Olimpia Lubiana basket - EuroCup 2019-2020 in Diretta : Rimonta di Brescia nel terzo quarto. Lubiana avanti di appena due punti. 55-57 il risultato all’ultima pausa. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55-57 Dopo oltre tre minuti di siccità offensiva da ambedue le parti, Angelo Warner segna i due punti che portano Brescia a -2 dagli sloveni. 53-57 Altro canestro di Miller-McIntyre, vitale in questa fase di partita in cui i suoi stanno subendo la pressione di una Leonessa Brescia scatenata. 53-55 Tyler Cain si prende il fallo, va in lunetta e converte con due liberi. Leonessa a ...

LIVE Brescia-Olimpia Lubiana basket - EuroCup 2019-2020 in Diretta : Brescia sotto 39-46 alla fine del secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL TERZO PERIODO 41-46 Abass trova il primo canestro della ripresa, Brescia a -5. 39-46 Luca Vitati risponde a Blazic con un altro gioco da tre punti a tre secondi dalla fine del secondo quarto. 36-46 Gioco da tre punti di Blazic che ferma la rimonta di Brescia. 36-43 Altri due punti per uno scatenato Sacchetti. 34-43 Sacchetti riporta i suoi in singola cifra di svantaggio. 32-43 ...

LIVE Brescia-Olimpia Lubiana basket - EuroCup 2019-2020 in Diretta : 19-27 a favore degli sloveni dopo il primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-43 Due punti di Zirbes su assist di un Blazic dominante. 29-41 Vitali va in lunetta e segna entrambi i liberi. 27-41 Jaka Blazic ancora in lunetta, ma, stavolte, segna solo un libero. 27-40 Due punti anche per Kruslin. Brescia soffre. 27-38 Canestro da due di Hopkins e Lubiana rischia di scappare via. 27-36 Canestro e fallo per Miller-McIntyre. Libero a segno. 27-33 Canestro da due di ...

LIVE Brescia-Olimpia Lubiana basket - EuroCup 2019-2020 in Diretta : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro Torna in campo oggi, in EuroCup, alle 20.30 la Leonessa Brescia, reduce dal largo successo in campionato contro Trento, per riscattare la sconfitta subita per mano di Badalona la scorsa settimana. L’avversaria sarà l’Union Olimpija, squadra slovena con sede a Lubiana, per ora ancora ferma a ...

Diretta Sudtirol FeralpiSalò/ Streaming video e tv : le statistiche dei bresciani : Diretta Sudtirol FeralpiSalò Streaming video tv: statistiche, orario, probabili formazioni e risultato live per il primo turno della Coppa Italia Serie C.

Diretta/ Olimpia Milano Brescia - risultato finale 65-73 - : gran colpo della Leonessa! : DIRETTA Olimpia Milano Brescia, risultato finale 65-73,: la Leonessa fa il colpo al Mediolanum Forum, vincendo la partita della seconda giornata di A1.