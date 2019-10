Diabete | il cioccolato che tiene a bada la glicemia

Fonte : dilei

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Presto per i diabetici potrebbe non essere più un problema mangiare il. Un gruppo di ricercatori dell’Università La Sapienza di Roma ha infatti scoperto che, a fronte della somministrazione diarricchito con oleuropeina, i pazienti con la succitata diagnosi non vanno incontro a sbalzi dei valori glicemici. I dettagli dello studio che ha permesso di arrivare a questa conclusione sono stati pubblicati sulle pagine della rivista scientifica Clinical Nutrition. Gli esperti hanno arruolato un campione di 25 soggetti con diagnosi dimellito di tipo 2. Questi pazienti sono stati divisi in due gruppi. Uno è stato invitato a consumare 40 grammi di crema al cacao normale. Al secondo, invece, è stata somministrato delarricchito con il 4% di oleuropeina. A un follow up di due ore a seguito dell’assunzione delle due versioni di, i ...

SkyTG24 : Diabete, il cioccolato all'olio d'oliva evita sbalzi glicemici - pazienti : Ottime notizie per chi soffre di #diabete: il #cioccolato potrebbe essere un vostro alleato ?? - StellaS33442832 : RT @TenaceMente_com: Ecco la cioccolata “speciale” che fa bene anche a chi ha il diabete: -