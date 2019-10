Desirée Mariottini | a processo gli indagati | la nonna | ' Nessuna sentenza ce la restituirà'

Omicidio Desiree Mariottini - 4 persone a processo : Il gup Clementina Forleo ha rinviato a giudizio quattro cittadini africani per la morte di Desiree Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina trovata senza vita all'alba del 19 ottobre 2018 in un casolare abbandonato del quartiere San Lorenzo di Roma. Il processo, per reati che vanno dalla violenza sessuale all'Omicidio, avrà inizio il 4 dicembre prossimo davanti alla terza corte d'assise di Roma. Il processo, che sarà celebrato ...

Desirée Mariottini - la testimone : Le ho rimesso gli slip che loro gli avevano tolto : Nella stanza dello stabile di san Lorenzo era presente un'altra donna, che ha ricordato gli attimi prima del decesso della 16enne di Cisterna di Latina: "Ero l'unica donna e avevo visto che non si sentiva bene. loro quattro erano intorno al suo corpo". Una situazione di degrado assoluto, anche a pochi minuti dalla sua morte. È emerso questo dall'ultima testimonianza dell'incidente probatorio della morte di Desirée Mariottini, la 16enne di ...

Desirée Mariottini - il ghanese denuncia i genitori : «Se l'avessero tenuta in casa - sarebbe ancora viva» : Sembra incredibile, quasi uno scherzo, ma è tutto vero: Salia Yusif, il ghanese 33enne che è in carcere, accusato dello stupro di Desiree Mariottini, ha denunciato i familiari...

Delitto Desirée Mariottini - la difesa di Yussef presenta denuncia contro i genitori di lei : Continua ancora a far parlare di se il brutto caso di Desirée Mariottini, la 16enne che lo scorso anno venne brutalmente abusata e poi uccisa in un casolare abbandonato di Roma, precisamente in via Dei Lucani, al rione San Lorenzo. Per il Delitto in questione sono attualmente imputati Salia Yusif, Mamadou Gara, Brian Minteh e Alinno Chinna. Pochi giorni fa si è tenuto l'incidente probatorio, nel quale sono stati ascoltati i testimoni che in ...