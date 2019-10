De’Longhi | la nuova macchina che promette un caffè come quello del bar

Fonte : wired

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Gli italiani e il: una storia d’amore ma anche di grandi esigenze. È per questo, probabilmente, che nel nostro paese non è mai decollato il mercato delle macchine automatiche, floridissimo invece in nord Europa e in Asia. Questi apparecchi prevedono l’utilizzo diin chicchi, e sono dotati di una macina interna che li schiaccia immediatamente prima della preparazione della bevanda, per ottenere un aroma molto intenso e sempre fresco.detto, però, noi italiani tendiamo a non fidarci e se vogliamo un espressodel bar andiamo… al bar. Stavolta però De’Longhi, leader mondiale di mercato per questo tipo di macchine, ha voluto creare un prodotto fatto apposta per il palato degli italiani,ndo loro di potersi gustare un espresso proprioal bar ogni volta che si desidera. È davvero così? L’abbiamo testata a fondo in redazione per ...

