Debito pubblico | torna il Btp Italia | 2 miliardi di ricavi nel primo giorno di

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Ottima partenza per il Btp, il bond indicizzato all’inflazione pensato per i risparmiatori lanciato per la prima volta a marzo 2012. Rimesso in pista in un contesto di tassi bassi – a quasi un anno dal flop del novembre 2018 quando i mercati erano in fibrillazione sul “rischio” – il titolo del Tesoro con scadenza a ottobre 2027 non ha deluso le attese. E, nella prima delle due giornate dedicate al retail, ha visto sottoscrizioni a sfiorare i duedi euro con 27.150 contratti e un controvalore esatto di 1,995. Gli analisti si attendono una raccolta complessiva attorno ai 4di euro al termine dei tre giorni di sottoscrizione, l’ultimo dei quali destinato agli investitori istituzionali. Se si considera che la parte del leone ultimamente l’hanno fatta gli investitori istituzionali, ai quali è dedicata mercoledì l’ultima ...

