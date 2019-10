Cyberpunk 2077 | una nuova splendida fan art ci mostra Geralt di The Witcher nel mondo di

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Da quando è stato presentato per la prima volta,di CD Projekt Red ha catturato l'immaginazione dei fan grazie al suostraordinario e alla sua tecnologia futuristica. Naturalmente, dato l'amore che i fan hanno per l'altra famosa serie dello studio, The, i giocatori ci hanno offerto alcune impressionanti creazioni che uniscono i due mondi, tra cui questa straordinaria fan art che reimmaginaa Night City.L'artista RX Art (via ArtStation) ha condiviso unacreazione che portaa Night City, con l'illustrazione principale checon una moto . Ciò che distingue in particolare questa fan art sono la grande quantità di piccoli dettagli che RX ha inserito per rendere credibile la creazione. Oltre all'illustrazione principale, RX ha anche condiviso altre immagini relative alle armi e alle abilità dineldi...

Eurogamer_it : Geralt di The Witcher e #Cyberpunk2077 si incontrano di nuovo. - ladypearlrose : @wonderwloki AKSKSKDSJSJDJSJSSJSJSJDJD Cyberpunk 2077 = futuro - 4GameHz1 : In una serie di immagini fan art Geralt di Rivia di The Witcher appare nel mondo di Cyberpunk 2077! -