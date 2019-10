Cronaca Meteo | la Situazione al Nord Ovest Lunedì 21 Ottobre 2019

Fonte : retemeteoamatori

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Scritto da Andrea Pardini ReteAmatori - Weather for Passion Questo inizio di settimana ha visto l’avvio con condizioni di tempo perturbato sui settori-occidentali della nostra penisola, con delle criticità presenti sul territorio, in particolare sulla Liguria, dove è attiva una criticità rossa su alcuni settori, e sul Piemonte e Lombardia, dove è attiva una criticità arancione. In Aggiornamento, la pagina si ricarica automaticamente ogni 5 minuti Ore 9.15 – Nel corso della notte appena trascorsa, una struttura temporalesca ha interessato la Liguria di ponente, provocando qualche allagamento dal Rio Fasceo in località Campochiesa ad Albenga, per poi muoversi verso la parte centrale della regione. Ad ora, ore 09:15, l’intensa struttura temporalesca si è spostata ed è verso la Svizzera, tuttavia come segnala ARPAL nell’ultimo aggiornamento ...

