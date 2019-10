‘Crash Room’ | a Romaest prima stanza antistress in un centro commerciale italiano

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Roma – Dopo il grande successo ottenuto in America, Giappone e in Italia, arriva nella Capitale:laallestita in un. L’anticonvenzionale ‘concept di intrattenimento’ verrà presentato durante la conferenza stampa in programma per giovedì 24 ottobre in collaborazione con l’agenzia di eventi e comunicazione Jet’s, presso ilin via Collatina, 858. Qui a partire dalle ore 11 ci si potrà accreditare presso lae partecipare alla conferenza che avrà inizio a partire dalle ore 11:30 e dove verrà presentato il nuovo e originale format di intrattenimento dove la parola d’ordine è solo una: sfogarsi. Seguiranno in ordine gli interventi di: Yashar Deljove Sabeti – Head of Marketing Savills società che gestisce il; Marco Torresan – Direttore del...