Coppa Davis 2019 | tutti i convocati delle Finals a Madrid Parata di stelle con Nadal

Coppa Davis – I convocati dell’Italia : Fognini e Berrettini la coppia d’oro - ma c’è un’esclusione eccellente : L’Italia ha diramato le convocazioni per la Coppa Davis 2020: Fognini e Berrettini gli alfieri del team azzurro, resta a casa il giovane Sinner Come previsto dal regolamento della nuova Coppa Davis, tutte le nazioni partecipanti sono tenute a diramare la lista dei convocati per il torneo 4 settimane prima dell’evento. Il capitano azzurro, Corrado Barazzutti, ha dunque reso noti i 5 azzurri che dal 18 al 24 novembre proveranno a ...

Coppa Davis – C’è il sì di altri due big : Djokovic e Murray confermano la loro presenza : Si arricchisce di due nomi importanti il lotto dei top player presenti nella nuova Coppa Davis 2019: Djokovic e Murray hanno detto sì Dopo la conferma di Rafa Nadal, nominato capitano della Spagna, la Coppa Davis 2019 ha incassato il ‘sì’ di altri due grandi nomi del tennis mondiale: Novak Djokovic ed Andy Murray ci saranno. La competizione che prenderà il via dal 18 al 24 novembre, con il nuovo formato voluto da Cosmos, vedrà ...

Coppa Davis - cinque convocati azzurri : Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Andreas Seppi e Simone Bolelli. Sono i cinque azzurri convocati dal capitano Corrado Barazzutti in vista delle Finals di Davis Cup 2019, in programma dal 18 al 24 novembre sul veloce indoor della "Caja Magica" di Madrid. Lo annuncia Fit. Si tratta della prima edizione della manifestazione con il nuovo format e il conto alla rovescia è ormai lanciato. Come prevede il regolamento, quattro settimane ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : i convocati dell’Italia per le Finals a Madrid. Berrettini e Fognini i riferimenti - Bolelli per il doppio : Il conto alla rovescia è terminato e la sfida alle Finals di Coppa Davis 2019 è stata lanciata. Dal 18 al 24 novembre, sul veloce indoor della “Caja Magica” di Madrid, assisteremo al nuovo format della manifestazione a squadre più importante del Tennis mondiale. Sono 18 le squadre a prendervi parte, suddivise in sei gironi: Gruppo A: Francia, Serbia, Giappone; Gruppo B: Croazia, Spagna, Russia; Gruppo C: Argentina, Germania, ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : i convocati dell’Italia per le Finals a Madrid. Berrettini e Fognini i riferimenti - Bolelli per il doppio : Il conto alla rovescia è terminato e la sfida alle Finals di Coppa Davis 2019 è stata lanciata. Dal 18 al 24 novembre, sul veloce indoor della “Caja Magica” di Madrid, assisteremo al nuovo format della manifestazione a squadre più importante del Tennis mondiale. Sono 18 le squadre a prendervi parte, suddivise in sei gironi. Gruppo A: Francia, Serbia, Giappone; Gruppo B: Croazia, Spagna, Russia; Gruppo C: Argentina, Germania, ...

Coppa Davis – La Spagna nelle mani di Rafa Nadal : il campione maiorchino nominato capitano della ‘Roja’ : Rafa Nadal nominato capitano della Spagna per la Coppa Davis 2019: il campione maiorchino guiderà la ‘Roja’ nel torneo di casa La prima Coppa Davis con il nuovo format, in scena dal prossimo 18 novembre sulla Caja Magica di Madrid, non potrà che avere nella Spagna, padrona di casa, una delle formazioni maggiormente sotto i riflettori. Il capitano della ‘Roja’ sarà Rafa Nadal, attuale numero 2 del ranking ATP, ...

Coppa Davis 2019 - oggi le convocazioni dell’Italia : chi saranno i cinque azzurri? Berrettini e Fognini in pole - spazio per Sinner? : Giornata importante per l’Italia del tennis: oggi Corrado Barazzutti diramerà le convocazioni per la Coppa Davis che si disputerà alla Caja Magica di Madrid (Spagna) dal 18 al 24 novembre. A quattro settimane dall’evento che chiuderà la stagione, il leader della nostra Nazionale è chiamato a fare le proprie scelte per la celeberrima competizione che da quest’anno ha cambiato format rispetto alla tradizione. Barrazzutti dovrà ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : i possibili convocati dell’Italia. Fognini e Berrettini le punte - Bolelli per il doppio. Sonego e Seppi sperano : Manca un mese alle finali di Coppa Davis 2019, o meglio del nuovo formato, che nulla mantiene e molto stravolge dell’Insalatiera così come s’è conservata lungo gli anni, con la sola eccezione del Challenge Round abolito fin dal 1972 in favore del Gruppo Mondiale. L’Italia, che è arrivata al nuovo e controverso evento di Madrid tramite la non complessa vittoria in India a inizio anno, è inserita in uno dei sei gironi che si ...

Tennis - Corrado Barazzutti : “Godiamo di un grande movimento - in Coppa Davis i nostri avversari ci temeranno” : Parlare di un momento felice per l’Italia maschile del Tennis è quasi un eufemismo se si va a guardare la classifica ATP: otto giocatori nella top-100 e due in lizza per la top-10 e le Finals di Londra non sono riscontri da poco. Risultati che possono decisamente confortare il capitano non giocatore Corrado Barazzutti in vista dell’impegno a Madrid (Spagna) della fase finale di Coppa Davis che andrà in scena nel suo nuovo formato dal ...

Tennis - Corrado Barazzutti : “Godiamo di un grande momento - in Coppa Davis i nostri avversari ci temeranno” : Parlare di un momento felice per l’Italia maschile del Tennis è quasi un eufemismo se si va a guardare la classifica ATP: otto giocatori nella top-100 e due in lizza per la top-10 e le Finals di Londra non sono riscontri da poco. Riscontri che possono decisamente conforare il capitano non giocatore Corrado Barazzutti in vista dell’impegno a Madrid (Spagna) della fase finale di Coppa Davis che andrà in scena nel suo nuovo formato dal ...

Tennis - Corrado Barazzutti fiducioso sulle possibilità dell’Italia in Coppa Davis : “Abbiamo una squadra molto forte” : Non ci sono dubbi che l’Italia maschile del Tennis stia vivendo un momento molto positivo: otto giocatori nella top-100 e due in lizza per la top-10 e le Finals di Londra non sono riscontri da poco. Ecco che il capitano non giocatore Corrado Barazzutti può essere estremamente fiducioso pensando a Madrid (Spagna) e alla fase finale di Coppa Davis che andrà in scena nel suo nuovo formato dal 18 al 24 novembre. L’Italia, inserita nello ...

Coppa Davis – Scintille Federer-Piquè : lo svizzero non le manda a dire al calciatore - la risposta dello spagnolo è pungente : Scintille tra Roger Federer e Gerard Piquè sulla nuova Coppa Davis: pungente botta e risposta tra i due campioni La nuova Coppa Davis, trasformata in un mondiale di tennis a squadra dal gruppo Kosmos, guidato dal calciatore Piquè, non ha riscosso molto successo tra i tennisti. In tanti, infatti, si sono schierati contro questo nuovo campionato, senza paura di mostrare tutto il loro disappunto nei confronti dell’idea del calciatore ...

Tennis - ATP Cup 2020 : la risposta alla Coppa Davis - si inizia a gennaio 2020. Le prime 19 partecipanti - Italia con Berrettini e Fognini? : La ATP Cup sarà una delle grandi novità della prossima stagione di Tennis, il 2020 si aprirà infatti con questa kermesse che andrà in scena in Australia dal 3 al 12 gennaio. Si tratta della risposta della ATP alla Coppa Davis (montepremi di 15 milioni di dollari), è una competizione per Nazioni che sostituisce i classici tornei di inizio anno (eccezion fatta per il 250 di Doha) e che precede gli Australian Open. A partecipare alla manifestazione ...

Coppa Davis 2019 - i possibili convocati dell’Italia. Certezza Berrettini - incognita Fognini e suggestione Sinner : Mancano poco più di due mesi alle Davis Cup Finals, nuovo format della competizione sportiva a squadre più antica del mondo, che sono in programma dal 18 al 24 novembre alla Caja Magica di Madrid su campi in cemento indoor. Appena archiviati gli US Open 2019 possiamo cominciare a ipotizzare i convocati dell’Italia per le sfide del round robin che gli azzurri disputeranno il 18 novembre contro il Canada e il 20 novembre contro gli Stati Uniti ...