Concessionari - Rent2Go si allea con Evergreen

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Oltre 1700 veicoli in flotta in poco più di un anno, con altri 700 in arrivo per 220 consegne al mese. "Chiuderemo lanno oltre il target delle 2300, invece delle 1750 previste", spiega Andrea Carbuti, general manager di, nuova realtà di noleggio a lungo termine di originea. Il manager ribadisce come i già impegnativi numeri definiti al momento della creazione della nuova società siano stati "più volte aggiornati al rialzo: lobiettivo di 10 mila auto, per esempio, era stato ipotizzato per il 2025, ma è una cifra che raggiungeremo nel 2022. Già lanno prossimo toccheremo quota 5 mila". Secondo Carruti, i contratti di noleggio a lungo termine vengono "soprattutto da nuovi clienti, con oltre il 50% che si divide tra privati e ditte individuali, i quali hanno valori creditizi simili: solo il 13% dei noleggi proviene da grandi aziende, che ...