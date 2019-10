Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Un giocatore che mette le proprie qualità al servizio della squadra è un campione, altrimenti rimane un giocatore Una delle frasi che Carloama ripetere, è una citazione di Sacchi: «I calciatori puoi convincerli in due modi: o per persuasione, o per percussione». Proprio recentemente, al festival dello Sport di Trento, Van Basten ha ricordato la celeberrima panchina di Cesena. Terza giornata del campionato 1987-88, il primo dell’era Arrigo. Sacchi non aveva gradito alcune dichiarazioni rilasciate dall’olandese dopo la sconfitta interna con la Fiorentina. A Trento, Van Basten ha spiegato che in Olanda era normale per un calciatore parlare del modo di giocare della propria squadra, non sapeva che qui da noi le cose andassero diversamente. Ce ne sarebbe anche un altro di esempio formativo. Quando, era il 1985, la partita Lazio-Milan venne rinviata per neve. Si ...

Antonio17071963 : RT @napolista: Con Ancelotti il tempo dei titolarissimi è finito. Nel Napoli non tutti vogliono rassegnarsi Il triennio del posto fisso no… - maxgallico : RT @napolista: Con Ancelotti il tempo dei titolarissimi è finito. Nel Napoli non tutti vogliono rassegnarsi Il triennio del posto fisso no… - napolista : Con Ancelotti il tempo dei titolarissimi è finito. Nel Napoli non tutti vogliono rassegnarsi Il triennio del posto… -